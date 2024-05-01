РФ с 1 мая в три раза повышает акцизы на вино

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Акцизы на вино в РФ резко повышаются с 1 мая этого года.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставка акциза на тихие вина составит 108 рублей за литр, это в три раза выше, чем было предусмотрено на 2024 год - 35 рублей за литр. До мая ставка винного акциза составляла 34 рубля за литр.

На 2025 год ее рост предусмотрен до 112 рублей за литр, на 2026 год - до 116 рублей.

Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года составит 119 рублей за 1 литр против планировавшихся ранее на 2024 год 47 рублей. До мая она составляла 45 рублей.

Новые ставки на эти вина несколько ниже тех, которые были утверждены в конце прошлого года. На 2024 год они планировались в 141 рубль, на 2025 - 147 рублей, на 2026 год - 153 рубля. В апреле этого года президент РФ подписал закон, который внес поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся акцизов на игристые вина, включая российское шампанское. Закон был принят Госдумой 9 апреля 2024 года, одобрен Советом Федерации 17 апреля. Он предусматривает не такой значительный рост, как планировалось ранее.

Этот закон также модифицирует систему взимания акцизов на крепленое вино. Он устанавливает в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении этого вина 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Таким образом, новая линейка акцизов на крепленое вино выглядит так: с 1 мая по 31 декабря 2024 года 141 рубль за 1 литр, в то время как ранее предполагалось, что с 1 мая акциз вырастет до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2025 года - 147 руб. за 1 литр (ранее 669 рублей), с 1 января по 31 декабря 2026 года - 153 рубля за 1 литр (ранее 696 рублей).

По данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале этого года винодельческая отрасль РФ произвела 7,125 млн декалитров (дал) виноградных вин, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых (шампанских) вин выработано 3,248 млн дал (на 42,7% больше), ликерных - 379,5 тыс. дал (на 36,4% больше).