Продажи вина в РФ в январе-мае росли почти вдвое быстрее, чем водки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста розничной продажи вина в РФ в январе-мае были почти в два раза выше, чем продажи водки.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, виноградных вин за пять месяцев было продано в рознице 22,77 млн декалитров (дал), что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничные продажи водки выросли на 1,7% до 31,05 млн дал.

Служба также сообщила, что коньяка было реализовано 5,82 млн дал (на 8,8% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 48,67 млн дал (на 5,6% больше).

Игристых (шампанских) вин за этот период потребители приобрели на 3,3% больше – 22,77 млн дал, ликерных – на 11,9% больше, 569,8 тыс. дал.

Продажи слабоалкогольных напитков увеличились на 7,6% до 7,49 млн дал.

Всего за пять месяцев в рознице было реализовано 93,52 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 5% больше, чем годом ранее.