Выручка производителей крепкого алкоголя в РФ в 2023 г. выросла на 6%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Производители крепкого алкоголя РФ в 2023 году увеличили выручку на 6%, пивовары - на 2%. В то же время выручка виноделов снизилась на 3%, сообщается в исследовании аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Изучение показателей отрасли продемонстрировало, что рентабельность производства алкоголя, которая и так находится на относительно низком уровне, снижается. Так, производители крепких напитков сократили рентабельность по чистой прибыли с 6% до 4%, вина - с 9% до 4%, а пивовары, хотя и нарастили производство, вообще оказались убыточными.

"Предприятия, производящие крепкий алкоголь, опирались на привлечение кредитных ресурсов. Чистый долг компаний, выпускающих крепкие напитки, в прошлом году увеличился на 36%. При этом уровень долгового бремени уже стал превышать среднероссийский показатель. Отношение чистого долга к EBIT выросло с 1,8х в 2022 году до 2,7х", - говорится в исследовании.

Между тем долговое бремя производителей вина, чистый долг которых вырос на 22%, достигло критических значений в 7,4х. Пивовары, напротив, не имели чистого долга: их высоколиквидные активы превышали объем полученных кредитов.

Оценка бизнес-рисков в подотраслях, выпускающих алкогольные напитки, на основе сводного индикатора риска "СПАРК-Интерфакса", показывает в целом их завышенный уровень по сравнению с экономикой в целом. При этом производители крепкого алкоголя имеют наиболее низкую долю компаний со сводным индексом "Высокий риск", составляющую 24%. Соответствующий показатель у производителей вина и пива превышает 40%. Как считают авторы исследования, это требует особого внимания при ведении бизнеса с ними.

По данным Росалкогольтабакконтроля, алкогольные предприятия РФ в 2023 году произвели 80,4 млн декалитров (дал) водки, что на 4,3% меньше, чем в 2022 году. Виноделы снизили производство виноградных вин на 8,3%, до 29,99 млн дал, игристых (шампанских) вин - на 12,7%, до 14,1 млн дал. Пивовары РФ, по данным Росстата, в 2023 году произвели 834 млн дал пива (кроме отходов производства), что на 1,8% больше, чем в 2022 году.

Согласно исследованию "СПАРК-Интерфакса", производители безалкогольных напитков в 2023 году обеспечили прирост выручки на 12%, сохранили рентабельность по чистой прибыли в 12%, увеличили задолженность по кредитам на 25% при отсутствии чистого долга. Доля компаний со сводным индексом "Высокий риск" составляет около 19%. Позитивные тенденции на рынке безалкогольных напитков подтверждаются и статистикой Росстата, показывающей увеличение продаж в сопоставимых ценах на 15% в прошлом году.