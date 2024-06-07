Набиуллина допустила обсуждение снижения ставки после решения вопроса о ее повышении

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Обсуждать вероятность снижения ключевой ставки можно будет после того, как будет снят вопрос о пространстве для ее повышения, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается пространства для снижения ставки, скорее, у нас появилась альтернатива - пространство для повышения ставки. Говорить о пространстве для снижения ставки можно будет только после того, как вопрос о повышения ставки уйдет из повестки", - сказала Набиуллина.

На этой же конференции она сказала, что вероятность, что ставка будет повышена, возросла.

ЦБ ожидает более продолжительный период высоких ставок, чем прогнозировалось в апреле.

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В пресс-релизе ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля.