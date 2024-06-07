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Сальдо сообщил о 22 жертвах обстрела в Херсонской области

15 человек пострадали

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число погибших после обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны ВСУ выросло до 22 человек, пострадавших - до 15, сообщил журналистам в пятницу губернатор Владимир Сальдо.

"Количество погибших увеличилось до 22 человек. 15 пострадали", - сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что пять раненых находятся в очень тяжелом состоянии.

Об обстреле Садового Сальдо сообщил ранее в пятницу. По первоначальным данным, в результате атаки погибли 19 человек, в том числе двое детей.

По словам главы региона, первый удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину. Помочь пострадавшим вышли жители окрестных домов, после чего по этому месту ударили из РСЗО HIMARS.

Владимир Сальдо HIMARS РСЗО
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