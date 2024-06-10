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Более 300 домов остаются затопленными в Омской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Свыше 320 жилых домов и более 800 участков остаются затопленными в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.

"На данный момент в Усть-Ишимском муниципальном районе остаются затопленными 321 жилой дом и 802 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что уровень реки Иртыш в районе села Усть-Ишим снизился до отметки 856 см, в реке Ишим в районе села Орехово - до 1256 см.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 июня в Усть-Ишимском районе оставались затопленными 485 домов в 14 населенных пунктах.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлен режим ЧС федерального характера. В пик паводка в Усть-Ишимском районе было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места из зоны паводка эвакуировали более 2 тыс. жителей района, в том числе более 700 детей.

С конца мая в регионе начал работать штаб по восстановлению пострадавших от паводка территорий.

Хроника 30 марта – 10 июня 2024 годаПаводок в России
Омская область
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