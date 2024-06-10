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Четыре человека подорвались на мине в белгородском городе Шебекино

Один из пострадавших - сотрудник телеканала "Россия 24"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в результате взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В городе Шебекино четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24". В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала - у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, еще одного мужчину с ранениями бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 в Белгороде. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, добавил Гладков.

Ранее в понедельник губернатор сообщил о трех пострадавших при обстреле Шебекино. Мужчина и две женщины с различными осколочными ранениями доставлены в больницы Белгорода.

Белгород Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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