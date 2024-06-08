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Три беспилотника атаковали Белгородский район, повреждена линия электропередачи

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в ночь на воскресенье об атаке трех украинских дронов на Белгородский район.

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью трех беспилотников. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки была повреждена линия электропередачи.

"Временно без света остаются жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский", - сообщил глава региона.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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