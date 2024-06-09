Трое бойцов белгородской самообороны ранены при атаке БПЛА

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника, в результате которого ранения получили три бойца белгородской самообороны.

"Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу №2, вся необходимая помощь им оказывается", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Как сообщил Гладков, "медики оценивают состояние раненых как стабильное: у двух мужчин легкие ранения, у третьего - состояние средней степени тяжести".