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В Шебекине выросло число пострадавших в результате взрыва мины

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва мины в Шебекине пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших - трех бойцах самообороны и сотруднике телеканала "Россия 24".

По данным губернатора, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился пятый пострадавший - мужчина с признаками контузии. Его доставят в Белгород в городскую больницу №2.

Раненого сотрудника телеканала "Россия 24" успешно прооперировали: ему удалили осколок. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Лечиться он будет в областной клинической больнице. Сообщалось, что он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Одного из троих бойцов самообороны доставили в больницу №2 в Белгороде, остальные будут лечиться амбулаторно.

Также в понедельник сообщалось о трех пострадавших при обстреле города Шебекино. Мужчина и две женщины с различными осколочными ранениями доставлены в больницы Белгорода.

Вячеслав Гладков Белгород Шебекино Белгородская область
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