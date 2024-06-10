Суд снял арест с перешедших под управление структуры РСХБ активов "Арианта"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отменил обеспечительные меры, введенные в марте к предприятиям группы "Ариант" в рамках иска Генпрокуратуры к бывшим владельцам ЧЭМК, говорится в сообщении суда.

28 марта Генпрокуратура увеличила с 25,83 млрд до 105 млрд рублей сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), включила в число соответчиков по нему владельцев группы компаний "Ариант". Суд также удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер, в частности наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запретил совершение соответствующих действий и принятие решений в отношении движимого и недвижимого имущества.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов группы компаний "Ариант". Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант" перешли в собственность РФ 10 апреля. Ранее 100% уставных капиталов этих компаний принадлежали ООО "Группа компаний Ариант", 99,99% в котором владеет Александр Кретов.

С 22 мая компании перешли под управление "РСХБ-Финанс" (структура Россельхозбанка).

В сообщении суда говорится, что 6 июня поступили заявления от "Агрофирмы "Ариант", "Кубань-Вина", "Агрофирмы "Южная" и "ЦПИ - Ариант" об отмене принятых обеспечительных мер.

На судебном заседании в понедельник заявления об отмене обеспечительных мер были удовлетворены.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая до этого как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом. ООО "Группа компаний "Ариант" сперва на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Общая площадь агроактивов превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".