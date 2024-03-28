Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК

Фото: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ увеличила с 25,83 млрд до 105 млрд рублей сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), включила в число соответчиков по нему владельцев группы компаний "Ариант" (один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ) и потребовала изъятия ее активов.

Как сообщила пресс-служба арбитражного суда Челябинской области, в четверг от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований, в котором ведомство просит взыскать неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 млрд рублей солидарно с Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели промгруппой ЧЭМК), а также ООО "Группа компаний Ариант" (управляющая компания ГК "Ариант" - ИФ), Людмилы и Александра Аристовых и Елены и Александра Кретов.

Также Генпрокуратура просит "в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод".

Суд принял заявление об уточнении исковых требований в рамках действий по подготовке дела к судебному разбирательству.

По решению суда к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО "Группа компаний Ариант", Аристовы и Кретовы.

Также к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", ООО "Катав-Ивановский литейный завод".

Суд также удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер, в частности, наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запретил совершение соответствующих действий и принятие решений в отношении движимого и недвижимого имущества.

"Требование об обеспечении иска мотивировано незаконным акционированием акционерных обществ "Серовский завод ферросплавов", "Челябинский электрометаллургический комбинат", "Кузнецкие ферросплавы", последующим незаконным обогащением ответчиков за счет государства путем вывода с предприятий денежных средств для их использования, в том числе для приобретения иных активов, в том числе акций (долей) ООО "Катав-Ивановский литейный завод", ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГК "Ариант" "Интерфаксу" заявили лишь, что "пока не готовы прокомментировать, в данный момент наши юристы разбираются в ситуации".

Как сообщалось, изначально Генпрокуратура РФ подавала иск о солидарном взыскании в пользу РФ 25,83 млрд рублей с Юрия и Людмилы Антиповых, АО "Компания Эталон" и Михаила Антипова.

Рассмотрение заявления состоится 1 апреля в Арбитражном суде Челябинской области.

Также суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер.

Кроме того, сообщалось, что Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю промышленной группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Реорганизация бизнеса

Также сообщалось, что в 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% – семье Аристовых - ИФ). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована – из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом – винодельню "Кубань-Вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Структура ЧЭМК

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича – группу компаний Furbau.

ГК "Ариант"

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и Анапе.