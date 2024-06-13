Суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 22 мая 2024 года, по которому в отношении Шамарина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2024 года, оставить без изменений", - говорится в апелляционном постановлении.

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты на постановление суда первой инстанции. Адвокат просил избрать Шамарину в качестве меры пресечения домашний арест.

В суде Шамарин поддержал адвоката и заверил, что не собирается скрываться. Также он указал, что готов сотрудничать со следствием.

"Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Шамарин в суде.

Следователь и прокурор просили суд отклонить жалобу защиты.

Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Одним из посредников при передаче взятки следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина, писала газета "Коммерсантъ".

Шамарин и Высоков в настоящее время находятся под стражей.