Генерал Шамарин не признает обвинения в коррупции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Начальник главного управления связи Вооруженных сил - замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, не признал вину, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Дюкин.

"Вину не признал. Готов сотрудничать со следствием", - сказал адвокат агентству.

По его словам, Шамарин дает следствию показания и пояснения по делу.

Адвокат отметил, что дело в отношении Шамарина было возбуждено, в частности, на основании показаний четырех человек, которые ранее были осуждены за мошенничество.

13 июня Второй Западный окружной военный признал законным арест Шамарина до 22 июля, отклонив апелляцию защиты.

Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил от гендиректора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Одним из посредником при передачи взятки следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, писал "Коммерсантъ".

Шамарин и Высоков находятся под стражей.