Песков сказал, что обязательство стран НАТО поставлять оружие Киеву не изменит ситуацию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Решение о том, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех стран НАТО, вряд ли существенно поменяет ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать в этом процессе участие. Поставки стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину", - сказал Песков журналистам.

По его мнению, вряд ли это что-то меняет существенным образом.

Так Песков прокомментировал информацию о том, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех членов НАТО.