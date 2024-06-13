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Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вспышка лихорадки денге в России, рост заболеваемостью которой отмечается в Европе из-за изменения климата и распространения комаров, исключена, заявили в Роспотребнадзоре.

"Вспышка лихорадки денге в РФ исключена. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что, по сообщениям в СМИ, в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге, вызванных распространением комаров на фоне изменения климата. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии.

"Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, но и те не инфицированы. Заболевание не передается от человека к человеку", - отметили в ведомстве.

На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, ежегодно регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, территориальными органами и учреждениями Роспотребнадзора "проводится регулярный мониторинг за численностью и географическим распространением комаров, чтобы принимать меры по регулированию популяции и контролю за проведением дезинсекции".

Граждан через туроператоров информируют о рисках заболевания при поездках в страны с опасными инфекциями, передаваемыми через комаров, и рекомендуют выбирать безопасные страны. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор
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