Ушаков заявил, что проект единого пространства от Лиссабона до Владивостока не удался

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США категорически не захотели учесть элементарные интересы России в сфере безопасности, политика Европы не дала возможность России также стать ее интегрированной частью, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что внешняя политика России переориентируется в сторону многополярного вектора. "В данной связи нелишне напомнить, что если раньше многие у нас говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока, теперь всем становится понятно, что этот проект не удался", - отметил помощник президента РФ, выступая во вторник на международном форуме "Примаковские чтения".

Он заметил, что даже Евросоюз на него "махнул рукой". "Тем более, что американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации. Впрочем, они также категорически не захотели учесть и наши элементарные, и в общем-то понятные, интересы в сфере безопасности", - сказал Ушаков.

И добавил: "В итоге, коллеги, мы имеем то, что имеем - через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были в общем-то достаточно иллюзорными".

От таких иллюзий, заметил Ушаков, Россия теперь отходит.