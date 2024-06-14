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Переданный государству ЧЭМК возглавил директор по производству Иванченко

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) 11 июня решил назначить исполняющим обязанности гендиректора первого заместителя гендиректора - директора по производству Владимира Иванченко, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее Иванченко был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора.

Как стало известно 11 июня, гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский, возглавлявший предприятие более 20 лет, был задержан по обвинению в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. 12 июня суд арестовал его на два месяца.

Иванченко родился в 1964 году в городе Орске, в 1990 году окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института, в том же году начал работать на ЧЭМК. Начинал в плавильном цехе № 2 ферросплавного производства мастером, с 2012 года - заместитель генерального директора по производству.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, в феврале 2024 года истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

ЧЭМК Генпрокуратура Владимир Иванченко Павел Ходоровский Челябинская область
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