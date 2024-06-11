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Совет директоров ЧЭМК после задержания гендиректора проведет внеочередное заседание

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Задержание генерального директора АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) не окажет влияния на производственную деятельность предприятия, оно продолжает работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЧЭМК.

"Задержание Ходоровского П.Я. не повлияет на производственную деятельность. (...) В ближайшее время пройдет внеочередное заседание совета директоров ЧЭМК, в повестке которого будет рассмотрен ряд организационных вопросов", - уточнили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области сообщалось, что следственные органы задержали генерального директора ЧЭМК, подозреваемого в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.

"В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности", - говорил собеседник агентства.

ЧЭМК уже более 20 лет возглавляет Павел Ходоровский.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

ЧЭМК Павел Ходоровский
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