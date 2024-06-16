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Глава Ингушетии осудил заключенных, захвативших заложников в ростовском СИЗО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил действия уроженцев республики, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО, и призвал молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп.

"Среди заключенных Ростовского СИЗО, участвующих в этих беспорядках, - четверо уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы. Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Калиматов отметил, что жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и решительно осуждают любое проявление терроризма.

"В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы", - добавил он.

В РоссииЗаложники в СИЗО в Ростове-на-Дону освобожденыЧитать подробнее

Ранее в воскресенье в региональном главке ФСИН сообщили, что заключенные СИЗО в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников. В экстренных службах "Интерфаксу" рассказали, что шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Преступники утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщили в экстренных службах.

Были начаты переговоры, а затем в ходе операции по освобождению заложников все преступники были ликвидированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника).

Ростов-на-Дону Ростовская область СИЗО Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
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