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Суд в Екатеринбурге 26 июня начнет рассматривать дело журналиста WSJ Гершковича

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд назначил на 26 июня рассмотрение дела американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года", - отметил собеседник агентства.

По данным облсуда, предварительное следствие вело следственное управление ФСБ России.

"По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", - отметили в облсуде.

Как поясняли в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича "взяли с поличным". Защита журналиста сообщала, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича, но "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

США Екатеринбург Эван Гершкович The Wall Street Journal
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