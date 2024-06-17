Суд в Екатеринбурге 26 июня начнет рассматривать дело журналиста WSJ Гершковича

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд назначил на 26 июня рассмотрение дела американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года", - отметил собеседник агентства.

По данным облсуда, предварительное следствие вело следственное управление ФСБ России.

"По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", - отметили в облсуде.

Как поясняли в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича "взяли с поличным". Защита журналиста сообщала, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича, но "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".