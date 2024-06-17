Песков не стал комментировать решение суда закрыть слушание по делу Гершковича

Контакты между РФ и США по вопросу обмена американского журналистам ведутся, заявил представитель Кремля

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от каких-либо подробностей о переговорах на предмет обмена американского журналиста Эвана Гершковича, суд над которым начнется в Екатеринбурге 26 июня; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал комментировать решение проводить суд над американцем в закрытом режиме.

На вопрос журналистов, означает ли начало суда по этому делу какие-то подвижки в контактах между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена, Песков ответил: "Я хочу вам напомнить беседу президента (Владимира Путина) с руководителями информагентств в Санкт-Петербурге совсем недавно - он подтвердил, что такие контакты есть. Но они идут, и должны вестись дальше в полной информационной тишине".

"Поэтому никаких анонсов, никаких заявлений, новой информации на этот счет представлено быть не может", - отметил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, почему принято решение проводить суд над журналистом из США в закрытом режиме, Песков ответил: "Это решение суда, мы не можем его комментировать".

Корреспондент газеты The Wall Street Journal был арестован в России по обвинению в сборе сведений, составляющих гостайну. В частности, его интересовала, по данным следствия, секретная информация о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод". Американец был задержан в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений", ему предъявлено обвинение в шпионаже на ЦРУ (статья 276 УК РФ).

Ранее в понедельник сообщалось, что Свердловский областной суд назначил на 26 июня рассмотрение дела Гершковича. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе облсуда.

"Процесс будет проходить в закрытом режиме", - отметил собеседник агентства.