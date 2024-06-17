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Кремль заявил о последовательности РФ в подходе к урегулированию на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский подход к мирному урегулированию на Украине изложен президентом России на встрече с руководством МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подход российской стороны вполне прозрачен, последователен. И его хорошо знают, в том числе, и господин Кулеба. Подход был как раз изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом министерства иностранных дел", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможности участия России в следующей международной конференции по Украине.

В Швейцарии 15-16 июня прошла конференция по мирному урегулированию на Украине. В итоговом коммюнике конференции, в частности, содержится приверженность ее участников задаче обеспечить "принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах признанных на международном уровне границ". При этом отмечается, что "для достижения мира нужны диалог между всеми сторонами и их участие".

14 июня, накануне этой конференции, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, сказал Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом президент РФ заявил, что реалии "на земле" будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина Дмитрий Кулеба
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