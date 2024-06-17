Ушаков заявил, что мирные предложения Путина перечеркнули итоги конференции по Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мирные предложения президента РФ Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные им 14 июня, перечеркнули итоги состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке конференции по Украине, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"На наш взгляд, мирные предложения президента России перечеркнули итоги швейцарской конференции", - сказал он журналистам.

"Участники Бюргенштока, хотели они этого или не хотели, были вынуждены учитывать наши предложения, выдвинутые накануне. Как вы знаете, многие прогнозируемо сразу отмахнулись от этих предложений, но кое-кто задумался над нашим вариантом", - добавил он.

"Думаю, что число последних будет увеличиваться, поскольку наш президент предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование этого кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта", - подчеркнул Ушаков.

Внимание помощника президента РФ также обратили на сообщение о том, что некоторые страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией, уже предложили свои посреднические услуги для украинского урегулирования, и спросили, о каких государствах может идти речь.

"Что касается конкретных предложений посредничества, я лично с ними пока не знаком", - ответил Ушаков.

"Мне кажется, процесс осмысления предложенного Путиным в пятницу пойдет дальше, и какие-то соображения, наверняка, появятся, особенно, если кто-то сможет реально понять и задуматься над тем, что это - реальный путь к тому, чтобы войну прекратить", - сказал помощник президента.

Он заявил, что конференция по Украине не внесла содержательного вклада в продвижение мирного процесса. По его словам, "что они там обсуждали, непонятно, и ясно, что над этим обсуждением в Бюргенштоке нависали мирные инициативы нашего президента, которые были изложены в его выступлении в пятницу в МИД".

При этом, он отметил, что "если говорить о результатах, то стоит отметить, что более четко обозначилось признание даже среди западников, что без участия России решить украинскую проблему невозможно".

У Ушакова поинтересовались, готова ли Россия принять участие в следующей подобной конференции в случае, если ее пригласят.

"Я не знаю, в какой форме будет проведена конференция, но это - признание того, что они собрались напрасно. Что обсуждать конфликт без участника с другой стороны? Одностороннее обсуждение, поддержка позиции одной страны ни к чему не приводит, тем более эта поддержка не носит универсальный характер", - ответил помощник президента.

Он обратил внимание, что "многие страны не участвовали, и весьма любопытно, что даже то, кто участвовал на различных уровнях, в том числе на совсем низком уровне, впоследствии отказались подписывать этот документ и забрали свои подписи".

"Непонятно, зачем она собиралась, раз пришли к выводу, что без нас дальше работать и обсуждать эту проблему нельзя. Какие формы примет это международное обсуждение в дальнейшем, сейчас сказать трудно, но, мы рассчитываем, что многие задумаются над сутью предложенного нашим президентом", - добавил Ушаков.

В Швейцарии 15-16 июня прошла конференция по мирному урегулированию на Украине. В итоговом коммюнике конференции, в частности, содержится приверженность ее участников задаче обеспечить "принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах признанных на международном уровне границ". При этом отмечается, что "для достижения мира нужны диалог между всеми сторонами и их участие".

14 июня, накануне этой конференции, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.