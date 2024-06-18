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Дела о массовом отравлении в ряде регионов переданы в центральный аппарат СКР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в нескольких регионах страны будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она напомнила, что в Москве, Нижегородской области и Татарстане расследуются уголовные дела, возбужденные по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по фактам пищевого отравления людей.

"В Москве в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Республике Татарстан более 10 человек находятся в медицинском учреждении, 8 из них - в реанимации", - сказала Петренко.

По ее словам, установлено, что "все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

"С задержанными сегодня генеральным директором компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антоном Лозиным, руководителем отдела качества "Локалкитчен" Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия", - сказала представитель СКР.

Она отметила, что "следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения".

"По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве заявили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

18 июня в СКР сообщили, что следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало троих подозреваемых - фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества. В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Кухня на районе СКР Светлана Петренко Москва Казань Нижегородская область
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