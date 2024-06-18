Дела о массовом отравлении в ряде регионов переданы в центральный аппарат СКР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в нескольких регионах страны будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - сказала Петренко во вторник журналистам.

Она напомнила, что в Москве, Нижегородской области и Татарстане расследуются уголовные дела, возбужденные по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по фактам пищевого отравления людей.

"В Москве в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Республике Татарстан более 10 человек находятся в медицинском учреждении, 8 из них - в реанимации", - сказала Петренко.

По ее словам, установлено, что "все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

"С задержанными сегодня генеральным директором компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антоном Лозиным, руководителем отдела качества "Локалкитчен" Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия", - сказала представитель СКР.

Она отметила, что "следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения".

"По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Также 12 пациентов находятся в реанимации с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Казани.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве заявили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

18 июня в СКР сообщили, что следствие по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве задержало троих подозреваемых - фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества. В ведомстве отметили также, что в ходе расследования "выявлен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.