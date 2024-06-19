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Число нижегородцев с подозрением на ботулизм возросло до 17

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Количество больных с признаками ботулизма увеличилось в Нижегородской области до 17 человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения в среду.

"По состоянию на 16:00 19 июня в регионе подозрение на ботулизм было зафиксировано у 17 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время один человек выписан из медучреждения для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 16 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах. "В числе пациентов стационара - один (несовершеннолетний - ИФ) 17 лет", - отмечают в областном Минздраве.

По данным на 14:00 среды, в медучреждения Нижегородской области были госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм.

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Согласно сведениям регионального управления Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию – "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл").

Пострадавшие есть также в Москве, Подмосковье и Казани.

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили круг лиц, покупавших данный салат. Это 102 человека: проведен телефонный обзвон, чтобы выявить людей с симптомами и порекомендовать им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания.

Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Нижегородская область Роспотребнадзор Минздрав
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