Отряд кораблей Северного флота прибыл на Кубу
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На Кубу прибыл отряд кораблей Северного флота, в том числе фрегат "Адмирал Горшков", имеющий на вооружении ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ в среду.
"В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомного подводного ракетного крейсера "Казань", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Николай Чикер" прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, "в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями".
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Казань" отрабатывали в Атлантическом океане применение высокоточного оружия, производилось моделирование поражения целей на удалении свыше 600 километров.
Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
По официальной информации, многоцелевая АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в Северодвинске в 2009 году, спущена на воду в 2017 году, вошла в состав Северного флота в 2021 году. "Казань" относится к АПЛ четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности.