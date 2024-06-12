Отряд кораблей Северного флота прибыл на Кубу

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На Кубу прибыл отряд кораблей Северного флота, в том числе фрегат "Адмирал Горшков", имеющий на вооружении ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомного подводного ракетного крейсера "Казань", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Николай Чикер" прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, "в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями".

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Казань" отрабатывали в Атлантическом океане применение высокоточного оружия, производилось моделирование поражения целей на удалении свыше 600 километров.