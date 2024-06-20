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Арестованный Тимур Иванов освобожден от должности замглавы Минобороны РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, находящийся под арестом в рамках уголовного дела о коррупции, освобожден от должности, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Вы наверняка знаете о том, что кадровый состав министерства обороны очень сильно изменился за последнее время. Не стал исключением и Тимур Иванов", - сказал Мусаев журналистам в четверг.

При этом адвокат подчеркнул, что, исходя из доступных защите документов, "увольнение Тимура Иванова никак не связано с уголовным делом". "Он просто освобожден от должности", - отметил Мусаев.

Вместе тем адвокат не стал уточнять, когда именно Иванов был освобожден от должности.

В РоссииЗамминистра обороны Иванову вменяется взятка на сумму около 1 млрд руб.Читать подробнее

В четверг Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Иванова до 23 сентября. Также арест был продлен его предполагаемому сообщнику - бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину. Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" Мусаев, согласно обвинению, Иванов "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих генералу".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и другие фигуранты не признают вину.

Тимур Иванов Минобороны РФ
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