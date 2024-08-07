Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным продление ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и другого фигуранта его дела Сергея Бородина, обвиняемых в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Вместе с тем апелляционный суд внес незначительные изменения в постановление Басманного суда Москвы от 20 июня 2024 года, которым Иванову и Бородину был продлен срок содержания под стражей до 23 сентября, в части исчисления срока ареста Иванова.

Защита наставила на возможности смягчения фигурантам меры пресечения.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Иванов и Бородин участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы.

Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий экс-замминистра обороны, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая бывшему чиновнику, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и другие фигуранты не признают вину.

Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 года. В 2024 году, после ареста, он был уволен по утрате доверия.