Песков отметил, что "Аурус" не является дорогим подарком в свете отношений РФ и КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский автомобиль "Аурус", который президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Северную Корею, нельзя назвать дорогим подарком в свете отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для межгосударственных отношений и, тем более, для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это недорогой подарок", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки – они имеют прикладное значение, и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства".

Песков уточнил, что "Аурус", подаренный Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в 2023 году, отличается от презентованного в этом году. "Это разные машины: одна машина - длинная, на удлиненной базе, эта машина – на короткой базе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.