Поиск

Песков отметил, что "Аурус" не является дорогим подарком в свете отношений РФ и КНДР

Песков отметил, что "Аурус" не является дорогим подарком в свете отношений РФ и КНДР
Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский автомобиль "Аурус", который президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Северную Корею, нельзя назвать дорогим подарком в свете отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреКНДР опубликовала текст договора о стратегическом партнерстве с РоссиейЧитать подробнее

"Для межгосударственных отношений и, тем более, для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это недорогой подарок", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки – они имеют прикладное значение, и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства".

Песков уточнил, что "Аурус", подаренный Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в 2023 году, отличается от презентованного в этом году. "Это разные машины: одна машина - длинная, на удлиненной базе, эта машина – на короткой базе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Визит Владимира Путина в КНДР

12
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портреты Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна
Дмитрий Песков Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ сообщил, что только что заслушал доклад начальника Генштаба

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

В Думу внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Работник котельной погиб после падения обломков беспилотника в Краснодаре

Российские военные сбили четыре беспилотника над Севастополем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });