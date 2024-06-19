Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Подписанный РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - заявил Путин.

В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

"Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.

Ранее в среду сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, новый договор приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, подписанным в 1961, в 2000 и 2001 годах.