Песков объяснил поездку в Пхеньян российской военной делегации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российская военная делегация во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко ездила в Пхеньян в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе недавнего визита в КНДР президента Владимира Путина, сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Поездка упомянутой вами делегации как раз и осуществляется в соответствии с теми договоренностями", - сказал он и добавил, что сейчас обе стороны занимаются реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Путина в Пхеньян.