Суд продлил арест фигуранта дела бывшего замминистра обороны Иванова

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест президента компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, которому вменяется дача взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Фомина на срок до 23 сентября 2024 года", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом от слушателей режиме в целях сохранения тайны следствия.

Фомину предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки Иванову и другому фигуранту дела - бизнесмену Сергею Бородину, с которым, как считает следствие, бывший военный чиновник находился в дружеских отношениях.

Согласно материалам дела, следствие считает Фомина доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая бывшему замминистра, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и Бородин так же, как и Фомин, находятся под арестом.

Фигуранты не признают вину.