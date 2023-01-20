Основатель проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентами

Основатель правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин Фото: AP/TASS

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минюст России включил в перечень иностранных агентов основателя правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимира Осечкина, проживающего за рубежом, сообщает в пятницу сайт министерства.

"Осечкин получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине. Кроме того, Осечкин принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Минюст признал иноагентами депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Дарью Беседину, певицу "Монеточку" (Елизавету Гырдымову), блогеров Антона Устимова и Вадима Харченко, общественного деятеля из Кабардино-Балкарии Ибрагима Яганова, а также проект для трансгендеров и их близких "T9 NSK".

По данным министерства, фигуранты принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, высказывались против специальной военной операции на Украине, получали поддержку от иностранных источников, осуществляли сбор средств в поддержку Украины, участвовали в пропаганде ЛГБТ-отношений.

Все перечисленные персоны, за исключением Бесединой, уехали из РФ, отметили в Минюсте.