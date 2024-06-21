Режиссер Роман Качанов признан иноагентом

Режиссер и сценарист Роман Качанов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минюст обновил список иноагентов, добавив в него еще шесть человек. Иноагентами объявлены кинорежиссер Роман Качанов, активист Сергей Антонов, юрист Алексей Прянишников, французский исследователь Лоран Клод Жан-Луи Винатье, а также петербургские бывшие муниципальные депутаты Владимир Волохонский и Никита Кириллов.

Все новые иноагенты находятся в настоящее время за границей, кроме гражданина Франции Лорана Винатье. Он был задержан в Москве 6 июня по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ и арестован 7 июня по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Винатье – 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно информации на сайте НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества". Предъявленное Винатье обвинение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. В суде стало известно, что Винатье признал вину.

По данным ведомства, режиссер фильмов "ДМБ" и Даун Хаус" – Качанов – "выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял РФ с террористической организацией". В вину ему вменяется также распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ и ее Вооруженных Сил. "Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", сообщает ведомство.

Другие физлица, добавленные в реестр Минюста, получили статус иностранного агента по схожим причинам: Антонов "участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Волохонский, как отмечается, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

По данным Минюста, Кириллов "участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента", а Прянишников, помимо аналогичных действий, "являлся координатором движения, основатель которого включен в реестр иностранных агентов".