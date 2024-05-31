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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович
Марина Литвинович
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ присвоило статус иностранного агента правозащитнице Марине Литвинович, общественнице Екатерине Дунцовой, проектам SOTA и Republic, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"31 мая 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Андреева, Е.С. Дунцова, П.В. Иванов, М.А. Литвинович, движение "Путь домой", интернет-проект "SOTA", проект "Republic", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Литвинович "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа РФ".

По аналогичным основаниям Минюст включил в реестр иноагентов Дунцову, журналистку Марию Андрееву, активиста Павла Иванова, проекты SOTA (ранее другой проект - SOTA Media - был объявлен иноагентом и нежелательной организацией - ИФ), Republic и "Путь домой".

Минюст РФ
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