Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Музыкант Дмитрий Спирин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минюст включил в список иностранных агентов шесть человек, среди них бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева и бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин. Список иноагентов также пополнили политолог Константин Пахалюк, юрист Илья Шаблинский, политик Александр Шуршев, а также бывшая глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Петербурге Дарья Хейкинен.

По данным ведомства, все лица, объявленные сегодня иноагентами, кроме Хейкинен, проживают за рубежом.

26 июня Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Курбангалееву. Она обвиняется в оправдании терроризма и распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Минюст вменяет ей в вину распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Отмечается, что она выступала против специальной военной операции на Украине. В настоящее время журналистка "является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом".

По данным ведомства, Спирин также "выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации".

Шаблинский, помимо аналогичных обвинений, "осуществляет преподавательскую деятельность в проекте, включенном в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Шуршеву также вменяется выступление против специальной военной операции на Украине, Кроме этого, он "участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации".

Пахалюк "участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Как пишет Минюст, Хейкинен "участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом".