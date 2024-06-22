Первых пациентов, поступивших с ботулизмом, выписали из больницы в Казани

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Медики выписали из инфекционной больницы в Казани первых пациентов, поступивших с ботулизмом, сообщили "Интерфаксу" в лечебном учреждении.

"Из стационара Республиканской клинической инфекционной больницы выписали трех пациентов, поступивших с ботулизмом", - сказал собеседник агентства в субботу.

Он же уточнил, что в больнице под круглосуточным наблюдением врачей продолжают оставаться 15 человек. У них наблюдается положительная динамика, добавил представитель больницы.

Ранее сообщалось о 19 выявленных случаях ботулизма в Казани после употребления салата "Лобио с фасолью" ООО "Локалкитчен" (Москва). Сообщалось, что один человек отказался от госпитализации.