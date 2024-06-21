Почти 45 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма, сожжено в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 44 тонн продукции, изъятой в рамках эпидемиологического расследования после регистрации случаев ботулизма в Москве, было уничтожено на мусоросжигательном заводе, всего изъято более 85 тонн, сообщили в пятницу в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Приостановлена, изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 85 тонн, из которых более 44 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе", - говорится в сообщении.

Специалистами управления проведен обзвон и опрос более 1,5 тыс. человек, при котором выявлены 94 с симптомами ботулизма, из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных с ботулизмом в России увеличилось до 301 человека, 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани. По последним данным, из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.