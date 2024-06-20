Почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма, изъято из оборота в РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Из оборота в России изъято почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены", - заявили журналистам в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзором во взаимодействии с органами МВД опрошено более 2 тыс. человек, выявлены лица с симптомами заболевания. Отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тыс. исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин.

Как сообщалось, более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, заболевшие выявлены в Подмосковье, в Нижегородской области и Казани. В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.