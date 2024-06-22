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Мэр Энергодара сообщил о новой атаке украинских дронов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - ВСУ вновь попытались нанести удар по электроподстанции в Энергодаре (Запорожская область), сообщил в субботу глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"За последний час зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Еще два дрона взорвались в жилой застройке, уточнил мэр. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Подстанция "Радуга" подверглась атаке ранее в пятницу. Из-за полученных повреждений было нарушено функционирование некоторых объектов Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром: транспортного цеха, типографии и УПТК. Также частично был обесточен сам город. В субботу днем подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме.

Всего в Энергодаре две подстанции. По второй из них, "Лучу", удар был нанесен 19 июня.

Энергодар Запорожская область
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