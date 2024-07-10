В Энергодаре нарушено электроснабжение из-за обстрела

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ВСУ ведут обстрел Энергодара (Запорожская область), рядом с которым расположена Запорожская АЭС, нарушено электроснабжение города, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что силы ПВО отражают атаку, он попросил жителей города не выходить на улицу. Также возможны перебои с сотовой связью и интернетом, предупредил Балицкий.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

3 июля подстанция "Радуга" в Энергодаре была атакована тремя беспилотниками ВСУ. В результате были повреждены два трансформатора. Также пострадали работники ЗАЭС, которые в это время находились там.