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В Энергодаре нарушено электроснабжение из-за обстрела

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ВСУ ведут обстрел Энергодара (Запорожская область), рядом с которым расположена Запорожская АЭС, нарушено электроснабжение города, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что силы ПВО отражают атаку, он попросил жителей города не выходить на улицу. Также возможны перебои с сотовой связью и интернетом, предупредил Балицкий.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

3 июля подстанция "Радуга" в Энергодаре была атакована тремя беспилотниками ВСУ. В результате были повреждены два трансформатора. Также пострадали работники ЗАЭС, которые в это время находились там.

Евгений Балицкий ЗАЭС Запорожская АЭС Запорожская область
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