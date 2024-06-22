В МИД РФ указали на угрозу всей Европе в результате ударов по объектам ЗАЭС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве заявили, что систематические украинские атаки на объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут создать риски техногенной аварии, угрожающей всей Европе, и Россия примет необходимые меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары.

"Систематичность атак киевского режима как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", - отмечается в комментарии.

19 июня администрация Энергодара сообщила, что город остался без электроэнергии из-за обстрела подстанции со стороны ВСУ. "Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч", - говорится в телеграм-канале администрации.

Ущерб, нанесенный подстанции "Луч" в Энергодаре в результате атаки БПЛА, оказал воздействие на ядерную безопасность, заявил в минувшую пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Повреждения, причиненные подстанции "Луч", оказали прямое воздействие на персонал станции, проживающий в Энергодаре (на территории), непосредственно прилегающей к станции, и, следовательно, также отразились на ядерной безопасности", - приводят в пресс-релизе агентства слова Гросси.

21 июня администрация Энергодара сообщила о повреждении еще одной электроподстанции - "Радуга". В субботу представители ЗАЭС заявили, что в результате функционирование объектов станции было нарушено.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

17 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Известиям" заявил, что у директора МАГАТЭ Гросси рано или поздно появятся неопровержимые доказательства того, кто именно причастен к атакам на ЗАЭС, и тогда ему придется назвать вещи своими именами.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом", которое входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища.