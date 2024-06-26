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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате артобстрела ВСУ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пост радиационного контроля уничтожен в Великой Знаменке (Запорожская область), сообщили в среду представители Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что радиационный контроль на площадке ЗАЭС ведется непрерывно. Уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.

Великая Знаменка расположена в нескольких километрах к западу от ЗАЭС на левом берегу Днепра.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе - расположена в Энергодаре на берегу Каховского водохранилища.

ЗАЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом", которое входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

17 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Известиям" заявил, что у директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси рано или поздно появятся неопровержимые доказательства того, кто именно причастен к атакам на ЗАЭС, и тогда ему придется назвать вещи своими именами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
ЗАЭС Запорожская область ВСУ
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