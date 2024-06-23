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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам аннулировать туры в Крым без штрафов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU -В Минэкономразвития туроператорам рекомендовали аннулировать туры в Крым без штрафов в связи с ракетной атакой на Севастополь.

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"Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым", - говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

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Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что в воскресенье начались единичные аннуляции туров в Крым после ракетной атаки ВСУ на Севастополь.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. В результате ранения и травмы получили 144 человека, погибли четверо.

Минэкономразвития Крым Севастополь
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