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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Путин не планирует обращение к россиянам из-за событий в Севастополе и Дагестане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент не планирует выступать с обращением к россиянам в связи с трагедиями в Севастополе и Дагестане, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки с применением американских ракет на Севастополь в воскресенье погибли четыре человека, включая двух детей. Пострадал 151 человек, 82 госпитализированы.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. По данным следствия, в ходе пресечения террористической атаки погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских лиц, в том числе православный священник.

Хроника 23 – 24 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Владимир Путин Дмитрий Песков Дагестан Севастополь
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