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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 13:50

Четверо полицейских остаются в тяжелом состоянии после терактов в Дагестане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Большинство пострадавших после терактов в Дагестане сотрудников полиции находятся в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической больницы Дагестана Газияв Мусаев.

"Из поступивших сотрудников полиции большинство - средней тяжести, большая часть из них будет эвакуирована в медсанчасть МВД для дальнейшего лечения, тяжелыми остаются четыре пациента, они находятся в отделении реанимации, многим из них выполнено оперативное вмешательство. (...) Один пациент - пока продолжается комплексное обследование, после которого будет определена тактика лечения", - сказал Мусаев.

Он отметил, что всего в больницы поступили 16 человек, в том числе 13 сотрудников полиции и трое гражданских.

"У гражданских ранения небольшие, осколочные, была проведена обработка ран, и они были отпущены на амбулаторное лечение, одна пациентка пока остается в стационаре, будет выполнено плановое оперативное лечение, она больших опасений не вызывает, состояние ее сейчас средней тяжести", - добавил Мусаев.

Как сообщалось, в воскресенье вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

По данным СКР, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.

Ликвидированы шесть боевиков.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В республике с 24 по 26 июня объявлены дни траура.

Хроника 23 – 24 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Дагестан МВД РФ Махачкала Дербент
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