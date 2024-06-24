Дело о терактах в Дагестане дополнили статьями УК о хищении и незаконном обороте оружия

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о террористической атаке в Дагестане дополнительно квалифицировало действия боевиков по статьям УК РФ о хищении и незаконном обороте оружия, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), пп. "а", "б" ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) ", - сообщается в понедельник в телеграм-канале СКР.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале.

По данным следствия, "погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник".

"В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 23 июня "участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте". "Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов", - заявили в СКР.

Там добавили, что на местах работают следователи регионального управления СК России, следователи-криминалисты, а также эксперты СЭЦ, "следствием устанавливаются иные лица, причастные к совершению противоправных действий".