Cпрос на летний отдых в Крыму вырос по сравнению с летом-2023

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Летний туристический сезон в Крыму, по оценке турбизнеса, проходит успешнее прошлогоднего, всю весну и начало лета объемы бронирований были высокими и, несмотря на замедление продаж туров после атаки на Севастополь, сейчас на отдельные даты они могут быть выше, чем в Краснодарском крае, сообщает Российский союз туриндустрии.

По данным сервиса для отелей Travelline, которые приводит РСТ, всю весну и начало лета Крым демонстрировал прирост бронирований к прошлому году на 53% с хорошей глубиной - вплоть до ноября. По данным на 1 июля этот показатель снизился до 24% по сравнению с прошлым годом, а на сегодня еще немного - до 20%. При этом спрос на размещение в отелях 4-5* упал сильнее, чем на объекты 2-3*.

В целом Крым, сохраняет довольно высокие темпы продаж, а в отдельные даты, как, например, на этой неделе, даже опережает Краснодарский край (15%). Это обусловлено невысокой стоимостью размещения: цены на крымские отели в среднем выросли по сравнению с прошлым годом лишь на 7%, достигнув средних 10,7 тысячи рублей за номер. Для сравнения, отели Краснодарского края подорожали в среднем на 20%, практически до 12 тысяч рублей.

Как отметили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", с начала июля туристы совершили на 16% больше бронирований в объектах размещения Крыма, чем за аналогичный период в июне. Темпы продаж с начала июля остаются высокими и находятся на уровне прошлого года.

Как полагает генеральный директор крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова, ситуация со спросом на отдых в Крыму нормализуется, однако до объемов начала лета далеко.

"Если до трагических событий 23 июня у нас действительно был впечатляющий рост, объемы превышали аналогичный период прошлого года, то сейчас роста конкретно по нашей компании мы не видим. Однако есть средства размещения, прежде всего, бюджетные санатории, загрузка которых сейчас достигает 100%. Но в большинстве других она не превышает 70-85%", - пояснила она.

По словам эксперта, заявки на новые бронирования приходят, однако они, как правило, на меньший срок и, соответственно, с меньшим чеком.

"Если раньше на июль-август у нас бронировались поездки от 300 тысяч рублей, то сейчас - за 70-80 тысяч. Тем не менее, на данный момент сезон идет в любом случае лучше прошлогоднего. Нареканий от туристов нет. В частности, несмотря на устойчивую жару, нет проблем ни с водой, ни с электричеством", - сказала Баженова.

По данным правительства Крыма, в первом полугодии 2024 года регион посетили 2 млн туристов, это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Активнее всего росло число туристов в июне - в республике отдохнуло более 746 тысяч человек, что на четверть больше, чем за тот же месяц год назад.