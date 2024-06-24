Площадь пожара в здании во Фрязине выросла до 5 тыс. квадратных метров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ заявило об увеличении площади пожара в административном здании на территории промзоны в подмосковном городе Фрязино.

"Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

В тушении задействованы более 130 человек и 50 единиц техники.

Ранее в понедельник сообщалось, что огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязине с пятого по восьмой этаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели на пожаре двух человек. В свою очередь, в экстренных службах сказали "Интерфаксу", что число погибших достигло восьми человек.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.